В Сыктывкаре снесут 90-летний ветхий дом

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В Сыктывкаре снесут аварийный дом на Южной улице, 12. Строение было построено еще в прошлом веке и ему сейчас 90 лет.

В 2016 году власти признали здание аварийным, однако под бульдозер оно пойдет лишь сейчас. Об этом сообщает городская администарции.

В мэрии уточнили, что работы по сносу дома начнутся сразу, как переселят всех жильцов.

- Под снос пойдет ветхий дом по адресу ул. Южная, 12. После расселения всех собственников и зарегистрированных граждан, в срок не позднее 2023 года здание будет снесено, - заявили власти.

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