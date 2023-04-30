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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 6:00

В районе Коми пожарные и местные жители потушили серьезный очаг огня

Об этом сообщили в МЧС республики
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Коми

Фото: МЧС Коми

В Сыктывдинском районе Коми 29 апреля произошел пожар на открытой площадке в районе поселка Яснэг. Информацию об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, возгорание началось около 15:00. Пострадавших и погибших на месте ЧП не обнаружили. Всего в ликвидации участвовали 28 огнеборцев и семь единиц техники, четыре сотрудника лесопожарного центра и 12 человек.

По результатам тушения угрозы населенному пункту не было, тушившие пожар устранили угрозу распространения огня на зелёные насаждения.

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