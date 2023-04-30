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НовостиОбщество30 апреля 2023 7:00

Ухтинку Оксану Саймолову МВД внес в черный список инфоцыган

Теперь ее проверят на неуплату налогов
Источник:kp.ru
Фото: vk.com/oksisamoylova

Фото: vk.com/oksisamoylova

Известная ухтинка Оксана Самойлова, которая завоевала славу, будучи моделью и женой звезды российского шоу-бизнеса Джигана в МВД внесли в черный список инфоцыган.

Всего в этом списке находятся 32 человека, среди которых Виктория Боня, Регина Тодоренко, Вероника Хацкевич, Гоар Аветисян, Дина Саева и другие.

В список попали те, кто, по мнению полицейских, располагает не самыми прозрачными финансами. Также в этом списке находится Елена Блиновская, которую задержали за неуплату налогов.

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