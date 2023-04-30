С июля 2023 года Ухта потеряет статус города

Горсовет Ухты внес в Госсовет Коми законопроект о смене статуса. Документ предлагает преобразование городского округа в муниципальный. Переходный период начнется с 1 июля 2023 года и закончится 1 января 2025 года. Проект рассмотрят 21 июня.

Планируется, что во время переходного периода поправят республиканские законы, изменят нормативные акты и устав. Смена статуса не потребует переизбрания чиновников, однако нужно будет переоформление для муниципальных учреждения.

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