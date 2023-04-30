Девочка из Коми получила серьезную рану во время катания на качели

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Жительница Сыктывкара рассказала, что ее маленькая дочь получила серьезную травму во время катания на качелях. По ее словам, девочка каталась на «паутинке» в парке Строитель.

– Вчера ребенок решил покачаться на "паутинке", оборвалась цепочка, и вот чем это все закончилось, – отметила она.

По словам мамы пострадавшей, девочке наложили на голову шов. Женщина заявила, что площадка разваливается и спросила, кто несет ответственность за безопасность детей.

– Качели эти и вправду не внушают доверия, подростки качаются там толпой целой, а не по одному, – прокомментировала случившееся одна из местных жительниц.

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