Синоптики рассказали о погоде в первую майскую неделю в Коми

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали прогноз погоды на первую неделю мая. По предоставленным данным, Коми окажется под влиянием североатлантического циклона, который принесет дожди и мокрый снег.

Температура воздуха ожидается в пределах от 3 до 8 градусов. На крайнем северо-востоке от 2 до -3 градусов. После понедельника в регионе потеплеет, и с юго-западными ветрами будет поступать теплый воздух.

С потеплением на юге температура поднимется до 12...17С, на севере до 7...12С. В заполярной Воркуте температура воздуха будет около 5 градусов с усиленным ветром до 18 до 23 м/с с осадками в виде мокрого снега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коми 30 апреля накроют дожди с мокрым снегом (подробнее)