Жителей Коми предупредили о сильных магнитных бурях

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Жителей Коми предупредили, что в земной атмосфере ожидаются сильные магнитные бури. По представленному прогнозу, волнения спрогнозированы на период с 11 по 17 мая, а также с 20 по 25 мая.

Уточняется, что в этот период метеозависимые люди могут испытывать перепады давления, головные боли. Также возможно обострение хронических заболеваний.

Чтобы избежать подобных побочных эффектов, эксперты порекомендовали избегать стрессовых ситуаций и спать не менее 7-8 часов в сутки.

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