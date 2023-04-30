В Коми местных жителей попросили сложить оружие в сейфы

Фото: архив КП

По информации Росгвардии, за прошедшую неделю сотрудники ведомства обнаружили 21 нарушение в области оборота оружия. Всего изъято десять охотничьих оружий. Основная причина нарушений – несоблюдение сроков продления разрешающих документов.

В пресс-службе ведомства напомнили, что местным жителям запрещается носить при себе оружие в местах отдыха, на территории образовательных учреждений, в состоянии алкогольного опьянения, во время митингов и уличных шествий.

Специалисты Росгвардии наказали поместить оружие в сейфы для его хранения по месту жительства.

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