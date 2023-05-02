На юге Коми ожидают повышенную пожароопасность

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По данным Авиалесоохраны, в южной части Коми ожидается повышенная пожароопасность в течение мая. По предоставленным данным, такая же ситуация сложется в Волгоградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининградской областях.

Сообщается, что ддя предотвращения тяжелых последствий разработан план реагирования ведомств и лесопожарных служб. Жителей Коми также предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности.

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