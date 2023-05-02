В Сыктывкаре приюту для бездомных животных выделили субсидию на ремонт помещений

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Сыктывкарскому приюту для бездомных животных выделят деньги на ремонт помещений. Соответствующий указ подписал мэр города Владимир Голдин.

В документе уточняется, что средства будут выделены в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы», а деньги направят из резервного фонда правительства республики.

Добавим, что все ремонтные работы должны быть завершены не позднее 15 ноября 2023 года.

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