За лето в Сыктывкаре заменят пять участков ливневой канализации

Фото: Нина ЮШКОВА.

В столице Коми заменят несколько участков сети ливневой канализации. Начальная стоимость закупки составляет 25,17 млн рублей. Желающие принять участие в аукционе организации могут подать документы до 10 мая.

Подрядчик должен привести в порядок к 1 августа ливневки на участке улицы Коммунистической - от улицы Интернациональной до улицы Первомайской, а также к 1 сентября два участка по улице Печорской - от улицы К.Цеткин до Октябрьского проспекта.

До 30 июня подрядчик отремонтирует участки ливневой канализации по улице Домны Каликовой - от Сысольского шоссе до улицы Южной, а также по Октябрьскому проспекту от Сысольского шоссе до улицы Куратова.

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