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НовостиОбщество2 мая 2023 8:49

Названы самые перспективные отрасли для карьеры и работы в Коми

Опрос провели эксперты hh.ru
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы и отрасли считают наиболее востребованными, перспективными и стабильными жители Коми.

По мнению жителей республики, одной их самых стабильных, востребованных и перспективных отраслей является сфера IT (73% опрошенных). Каждый четвертый гражданин (24%) отметил, что сфера недвижимости и строительства - одна из самых престижных и стабильных. На третьем месте расположилась сфера фармацевтики и медицины (20%).

Каждый пятый опрошенный (22%) выявил для себя более перспективной сферу логистики и транспорта. Еще 15% респондентов назвали востребованной область финансов, а также сферу науки и образования.

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