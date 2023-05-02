Жители Коми могут получить 20 тысяч рублей за продолжительный брак

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В России хотят поощрять граждан, которые находятся в браке более 20 лет. С таким предложением выступили депутаты ГД РФ.

Парламентарии хотят законодательно закрепить денежную выплату, которая будет производиться каждые пять лет.

Напомним, в ряде муниципалитетов Коми отмечается рост заключения браков. В частности, наибольшее количество браков зарегистрировали в Сыктывкаре, Ухте, Эжвинском районе города Сыктывкара. Всего в 2022 году в Республике Коми появилось 4954 новых семьи, что на 12% больше, чем в 2021 году, сообщили в региональном Минюсте.

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