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НовостиОбщество2 мая 2023 10:49

Стало известно, сколько семей в Коми живет в квартирах

Данные предоставил Комистат
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

8 из 10 семей в республике Коми живут в квартирах. Итоги переписи населения в части жилищных условий предоставил Комистат.

Большая часть домохозяйств в республике живет в квартирах (82%), в индивидуальных домах - 13%, в общежитиях - 4%, еще 1% проживает в гостиницах, коммунальных квартирах и других помещениях.

Согласно подведенным итогам переписи населения 2010 года, в квартирах жили 81,3% населения, а в 2002 году - 79,1%.

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