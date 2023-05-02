Жители Коми получили от умерших родственников почти 10 млн рублей

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С начала 2023 года 129 жителей республики Коми получили пенсионные накопления умерших родственников на сумму 9,7 млн рублей. Максимальный размер выплаты достиг почти 600 тысяч рублей.

Пенсионные накопления могут быть выплачены правопреемникам в том случае, если их родственник скончался до назначения ему накопительной пенсии, либо до получения выплаты из средств пенсионных накоплений.

Правопреемник может подать заявление о выплате денежных средств в течение 6 месяцев со дня смерти. В пресс-службе отделения Соцфонда по Коми сообщили, что пропущенный срок для обращения можно восстановить в судебном порядке.

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