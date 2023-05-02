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НовостиОбщество2 мая 2023 11:49

«Знакомая» развела жительницу Коми на крупную сумму денег

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

60-летняя жительница Усть-Куломского района обратилась в полицию и рассказала, что лишилась 173 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

В соцсетях женщине написала приятельница, которая сообщила, что всем пенсионерам положена выплата, и она может помочь ее оформить.

В переписке злоумышленница попросила заявительницу сообщить реквизиты банковской карты, а также пришедшие ей в смс-сообщения коды с номера банка.

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