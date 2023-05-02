В Коми недовольных зарплатой стало больше на 6%

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Количество недовольных зарплатой в Коми за год увеличилось на 6%. Об этом сообщает портал hh.ru.

Данные опроса показали, что только 29% жителей Коми вполне устраивает зарплата. Еще 70% опрошенных хотят получать больше. Остальные затруднились ответить. По сравнению с 2022 годом доля людей, недовольных зарплатой, возросла на 6%.

Чаще прочих зарплата устраивает представителей профессиональных сфер «Безопасность» (35%), а также «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%). Недовольны своим заработком 84% медиков, 76% юристов и 80% работников сферы туризма.

57% жителей Коми, недовольных зарплатой, считают, что она должна вырасти вдвое или больше. Еще 22 % хотели бы повышения более чем в 2-3 раза.

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