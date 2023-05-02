В Коми изменилась дата празднования Дня молодежи

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В Коми День молодежи перенесли с 27 июня на последнюю субботу месяца. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе говорится, что праздник теперь будут отмечать по всей России каждый год в разную дату. В 2023 году День молодежи выпадает на 24-е число.

Ранее главу государства попросили рассмотреть вопрос о переносе праздника, так как многим было не удобно отмечать его в будний день.

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