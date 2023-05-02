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НовостиПроисшествия2 мая 2023 10:48

В Сыктывкаре экс-начальник отдела «Жилкомхоза» осужден за получение взяток

Общая сумма взяток составила более 1,6 млн рублей
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре огласили приговор бывшему начальнику отдела материально-технического снабжения Эжвинсконо «Жилкомхоза», которого обвиняли в получении взяток. По данным СУ СК России по Коми, мужчина незаконно получил более 1,6 млн рублей.

По данным следствия, с 2014 по 2017 годы бывший начальник отдела был замечен в пяти эпизодах получения взяток. За денежное вознаграждение он выбирал нужных поставщиков товаров и оказывал им покровительство.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере одного млн рублей, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.

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