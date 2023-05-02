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НовостиОбщество2 мая 2023 11:09

Жителя Коми, незаконно управлявшего авто, заставили работать

Запрет был связан с неуплатой алиментов
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Жителя Усть-Кулома приговорили к обязательным работам за нарушение ограничения на пользование правом управления авто, вынесенного в связи с неуплатой алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

17 апреля мужчина находился на 31-м километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск за рулем «Лады». При этом управлять автомобилями ему было запрещено. Ограничения были связаны с тем, что мужчина не платил алименты. Жителю Коми назначили 30 часов обязательных работ.

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