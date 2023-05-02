Житель Коми следил за бывшей через камеру в плюшевом медведе

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В Сысольском районе 28-летнего жителя Визинги признали виновным в нарушениях неприкосновенности жилища и частной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Молодой человек после расставания с девушкой восемь раз проникал в ее квартиру. Для этого он, в частности, использовал дубликаты ключей. Хозяйки в это время дома не было. Фигурант устанавливал в комнате телефоны со встроенными самодельными выносными динамиками и специальной программой, предназначенной для дистанционной передачи аудиозаписей. Молодой человек систематически их прослушивал.

Кроме того, один из телефонов с камерой житель Коми вмонтировал в мягкую игрушку, находившуюся в комнате. Таким образом фигурант незаконно следил за бывшей без ее согласия. В какой-то момент девушка заметила камеру в левом глазу медведя и обратилась в полицию.

На суде подсудимый признал вину и принес потерпевшей свои извинения, однако та их не приняла. Жителя Коми приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

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