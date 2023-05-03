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НовостиОбщество3 мая 2023 6:15

В Коми начались поиски двоих пропавших мужчин

Известны первые детали случившегося
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Полиция Сосногорска объявила 2 мая в социальных сетях поиск двоих пропавших мужчин. Речь идет о Владимире Потапове и Андрее Семенове. Обстоятельства пропажи не приводятся.

Приметы Владимира Потапова: 35-40 лет, рост 170-175 см, лысый, плотного телосложения.

Приметы Андрея Семенова: 60-65 лет, плотное телосложение, рост 170-175 см, седые короткие волосы.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших, сообщите об этом, пожалуйста, по телефонам: 020, 102, 8 821 495 67 01

При получении сведений о местонахождении мужчин либо другой информации полиция Сосногорска просит незамедлительно сообщить ее через группу во "ВКонтакте" или по телефонам 88214956701, 102, 020.

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