В Коми начались поиски двоих пропавших мужчин

Фото: архив КП
Полиция Сосногорска объявила 2 мая в социальных сетях поиск двоих пропавших мужчин. Речь идет о Владимире Потапове и Андрее Семенове. Обстоятельства пропажи не приводятся.
Приметы Владимира Потапова: 35-40 лет, рост 170-175 см, лысый, плотного телосложения.
Приметы Андрея Семенова: 60-65 лет, плотное телосложение, рост 170-175 см, седые короткие волосы.
Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших, сообщите об этом, пожалуйста, по телефонам: 020, 102, 8 821 495 67 01
При получении сведений о местонахождении мужчин либо другой информации полиция Сосногорска просит незамедлительно сообщить ее через группу во "ВКонтакте" или по телефонам 88214956701, 102, 020.
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