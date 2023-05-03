Министром сельского хозяйства и потребительского рынка Коми стал Ильдар Андарьянов

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Стало известно, кто возглавил министерство сельского хозяйства и потребительского рынка республики. Главой ведомства стал Ильдар Андарьянов. Соответствующий указ о назначении уже подписал руководитель региона Владимир Уйба.

Ильдар Андарьянов 22 года работал на руководящих должностях, 21 год из которых - в Коми.

Справка

Ильдар Махмутович Андарьянов родился в д. Киска-Елга, Буздякского района Республики Башкортостан.

В 1991 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева (ТСХА-РГАУ). Учёный агроном.

Стаж работы по специальности 30 лет.

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