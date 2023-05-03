В Сыктывкаре задержали очередного курьера мошенников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре задержали 24-летнего молодого человека, подозреваемого в мошенничестве на 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарке позвонил неизвестный и представился полицейским. Собеседник заявил, что внучка горожанки устроила ДТП. «Полицейский» заявил, что в результате этой аварии пострадала женщина. Он рассказал, что на лечение пострадавшей нужна крупная сумма. Собеседник заверил сыктывкарку, что если заплатить деньги, ее внучку не будут привлекать к уголовной ответственности.

– Незнакомцы, которые называли себя полицейскими, торопили пенсионерку, не давали ей возможности прервать разговор, а вскоре потребовали, чтобы она немедленно отдала им денежные средства, пугая внушительным тюремным сроком, который грозит родственнице, – рассказали в МВД.

Далее к женщине приехал курьер и забрал 300 тысяч рублей. Спустя сутки подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний молодой человек. В сети он нашел объявление о незаконной подработке. За вознаграждение злоумышленник согласился забрать деньги у пенсионерки. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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