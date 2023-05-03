Стало известно, на что готовы пойти жители Коми, чтобы улучшить условия труда

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Эксперты hh.ru выяснили, на какие изменения в жизни готовы пойти жители Коми, чтобы улучшить условия труда на работе.

35% респондентов готовы сменить отрасль, в которой они сейчас работают. Чаще всего сменить работу хотят работники сферы науки и образования (43%), эйчары (44%), сотрудники сферы искусства (47%) и сферы административного персонала (50%).

При этом 70% жителей Коми готовы пойти на понижение в должности ради смены сферы или отрасли, в которой они работают. 71% опрошенных людей готовы обучиться новой профессии с нуля. Еще 61% респондентов готовы принять руководящие функции и взять больше ответственности на работе. Каждый пятый житель республики (21%) готов изучить новые языки и переехать в другую страну, либо поменять оклад на возможность регулярного получения бонусов.

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