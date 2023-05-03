В Коми при столкновении двух иномарок пострадал 15-летний подросток

Фото: ГИБДД по Ухте.

Вчера, второго мая, в Ухте столкнулись автомобили Mercedes и KIA Spectra. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, авария произошла на улице Интернациональной.

Виновником ДТП оказался 71-летний водитель «Мерседеса». При повороте на проспект Ленина он не уступил дорогу встречной иномарке.

В результате аварии пострадал 15-летний пассажир «Спектры». Юношу госпитализировали с различными травмами.

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