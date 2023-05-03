В Коми обнаружен новый вид клещей

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Ученые Коми обнаружили новый вид клещей. Эксперты утверждают, что обычно они паразитируют на ласточках.

Как сообщает телеканал «Коми гор», о новом виде паукообразных ранее известно не было. Новый вид клещей обитает в гнездах ласточек, однако в соседних регионах России о нем уже известно.

Как рассказала Елена Данилова, ведущий инженер отдела экологии Института биологии РК, до конца ученые еще не знают, опасен ли данный вид клещей для людей.

«Что касается опасности такого клеща - это спорный вопрос, потому что еще изучено недостаточно. Дело в том, что некоторые авторы говорят, что находящиеся в них штампы активные, следовательно, они могут приносить заболевания. А некоторые утверждают, что они чистые», - сказала Елена Данилова.

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