За неделю ОРВИ и гриппом заболели более 6,8 тысяч жителей Коми

Фото: Нина ЮШКОВА.

За прошедшую неделю заболели гриппом и ОРВИ 6 805 жителей Коми, из которых 4 027 - дети. Данные приводит региональный Роспотребнадзор.

Согласно данным эпидемиологического анализа, уровень заболеваемости в целом превышает эпидпорог. В 5 муниципальных образованиях на карантин закрыли 1 дошкольное учреждение, 13 групп в малокомплектных дошкольных учреждениях и 1 класс в малокомплектной школе.

С симптомами гриппа и ОРВИ в Сыктывкаре обратились за медицинской помощью 3 146 человек, из которых 1 877 - дети. В целом показатель заболеваемости находится на 20,3% ниже эпидпорога.

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