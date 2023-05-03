В Коми планируют расселить целый поселок

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Жители села Сыня Печорского района Коми пожаловались на долгое ожидание расселения и отсутствие капитального ремонта. В администрации рассказали, каким образом будет решаться данная проблема.

Дома в плохом состоянии, за 35 лет не было капитального ремонта и замены труб, уже падают кирпичи, а в квартирах растет черная плесень. На территории поселка расположены 10 домов и зарегистрированы 249 человек. Управляющих организаций нет в связи с большим количеством пустующих помещений, труднодоступности поселка и коммунальной задолженности.

Дома в Сыне ранее не признавались подлежащими сносу. Данный поселок планируют расселить в рамках программы по расселению неперспективных населенных пунктов. Данный проект был направлен в Минстрой республики.

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