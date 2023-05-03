Ухтинка незаконно ворвалась в чужую квартиру из-за громкой музыки

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ранее судимую жительницу Ухты признали виновной в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 18 ноября. Пьяная ухтинка была у себя дома. При этом в соседней квартире находилась несовершеннолетняя девочка. По мнению женщины, та слишком громко слушала музыку. Горожанка постучала в двери. Девочка открыла, и женщина со значительной силой втолкнула ее и незаконно проникла в квартиру. Ухтинку приговорили к девяти месяцам лишения свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми ворвался в ритуальный салон, чтобы полежать в гробу (подробности)