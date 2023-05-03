В Коми потеряли группу байдарочников

Фото: Нина ЮШКОВА.

Вчера, второго мая, в Сыктывдинский район Коми на поиски группы байдарочников выезжал аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми».

Родственники туристов обратились в службу спасения и рассказали, что 30 апреля группа байдарочников направилась по маршруту «Аэропорт Соколовка - деревня Морово» по рекам Юил и Кылтымъю.

Спасатели нашли пропавших туристов. К счастью, помощь им не потребовалась. Они рассказали, что задержка на маршруте связана с заторами на реках из-за упавших деревьев.

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