В Коми спустя 13 лет сирота получит жилье

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В Усть-Куломском районе прокуратура восстановила право мужчины, относящегося к категории «дети-сироты», на получение жилья. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Орган самоуправления отказал мужчине во включении его в список нуждающихся в жилом помещении в связи с тем, что он лично не обратился заявлением о постановке на учет и уже достиг 23-летнего возраста.
Сотрудники администрации не учли тот факт, что заявитель встал на учет в 2004 году, а в 2010 у него возникло право на собственное жилье.
Мужчина обратился в прокуратуру в марте 2023 года. По результатам рассмотрения руководителю районной администрации было внесено представление об устранении нарушений.
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