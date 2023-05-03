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НовостиОбщество3 мая 2023 12:20

В Коми спустя 13 лет сирота получит жилье

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Усть-Куломском районе прокуратура восстановила право мужчины, относящегося к категории «дети-сироты», на получение жилья. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Орган самоуправления отказал мужчине во включении его в список нуждающихся в жилом помещении в связи с тем, что он лично не обратился заявлением о постановке на учет и уже достиг 23-летнего возраста.

Сотрудники администрации не учли тот факт, что заявитель встал на учет в 2004 году, а в 2010 у него возникло право на собственное жилье.

Мужчина обратился в прокуратуру в марте 2023 года. По результатам рассмотрения руководителю районной администрации было внесено представление об устранении нарушений.

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