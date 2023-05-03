В Коми экс-депутата отправили в колонию за наркотики и угрозу убийством близким

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42-летний экс-депутат Корткеросского района отправится на 3 года и 3 месяца в тюрьму за рукоприкладство к бывшей жене и дочери, а также за выращивание конопли. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, приговор вступил в законную силу.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Во время бытовой ссоры подсудимый угрожал бывшей жене и дочери убийством, схватив за горло. Во время проверки правоохранители обнаружили на территории домовладения кусты конопли, которые народный избранник высадил сам.

Сторона защиты не согласилась с приговором и пыталась оспорить законность осуждения, а также прекратить уголовное преследование в связи с примирением сторон. Верховный суд Республики Коми оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

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