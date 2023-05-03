В Сыктывкаре 21-летняя девушка убила возлюбленного

Фото: архив "КП"

В сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка обнаружен мертвым молодой человек. На его теле было обнаружена колото-резаная рана.

Как сообщили в СУ СК России по Коми, мужчина стал жертвой своей 21-летней возлюбленной, с которой он поругался. Пара выпивала у себя дома, когда случился конфликт. Слово за слово и девушка схватилась за нож, который вонзила в грудь молодого человека.

- Следователем собрана доказательственная база, что позволило передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СК.

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