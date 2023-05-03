В Сыктывкаре 21-летняя девушка убила возлюбленного

Фото: архив "КП"
В сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка обнаружен мертвым молодой человек. На его теле было обнаружена колото-резаная рана.
Как сообщили в СУ СК России по Коми, мужчина стал жертвой своей 21-летней возлюбленной, с которой он поругался. Пара выпивала у себя дома, когда случился конфликт. Слово за слово и девушка схватилась за нож, который вонзила в грудь молодого человека.
- Следователем собрана доказательственная база, что позволило передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми 55-летняя женщина жестоко расправилась со своей соперницей (подробности)