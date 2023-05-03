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НовостиОбщество3 мая 2023 13:20

Сбежавшего от обидчиков жителя Коми спасатели эвакуировали с балкона

В произошедшем разбирается полиция
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Ухте застолье закончилось вызовом спасателей и отделением полиции. Компания мужчин весело проводили время в квартире по проспекту Ленина, но между ними возник конфликт.

Как сообщили в «Спас-Коми», четверо ухтинцев сильно поругались и один из них попытался сбежать от обидчиков через балкон, однако он застрял на втором этаже, побоявшись прыгнуть на землю и попросил помощи у прохожих, которые и вызвали спасателей.

Издание «Комиинформ» со ссылкой на МВД уточняет, что в произошедшем разбираются правоохранители.

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