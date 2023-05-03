Сбежавшего от обидчиков жителя Коми спасатели эвакуировали с балкона

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В Ухте застолье закончилось вызовом спасателей и отделением полиции. Компания мужчин весело проводили время в квартире по проспекту Ленина, но между ними возник конфликт.
Как сообщили в «Спас-Коми», четверо ухтинцев сильно поругались и один из них попытался сбежать от обидчиков через балкон, однако он застрял на втором этаже, побоявшись прыгнуть на землю и попросил помощи у прохожих, которые и вызвали спасателей.
Издание «Комиинформ» со ссылкой на МВД уточняет, что в произошедшем разбираются правоохранители.
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