Города и районы Коми получили новые машины «скорой помощи»

Фото: пресс-служба главы Коми

Девять новых машин «скорой помощи» получили города и районы Коми. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Ключи от новых авто были вручены руководителям Территориального центра медицины катастроф и районных больницх Усть-Вымского, Корткеросского, Удорского, Сосногорского районов и города Печоры.

За два последних года автопарки медучреждений значительно обновились и пополнились новым транспортом. Так, центр катастроф получил 23 машины, а больницы - 52 авто. Также для быстрого прибытия фельдшеров и врачей к пациентам было выделено 249 санитарных автомобиля.

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