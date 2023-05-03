Житель Коми зарезал собутыльника и сел на восемь лет

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В Печоре 44-летнего местного жителя признали виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Трагедия произошла в ночь на 15 ноября в поселке Изъяю. В одной из квартир выпивали двое мужчин, и между ними возник конфликт. Они вышли на улицу, и каждый ударил друг друга как минимум по 10 раз. Далее собутыльники вернулись в квартиру и продолжили выпивать. Конфликт вновь перерос в драку. Злоумышленник схватил нож и как минимум шесть раз ударил приятеля. В результате пострадавший скончался.

Подсудимый признал вину, раскаялся, обратился с явкой с повинной, и активно способствовал расследованию. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, житель Коми должен заплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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