В Коми нашли виновного в пропаже и гибели мужчины 20-летней давности

Фото: СК Коми

В Коми Следственный комитет завершил расследование в отношении 47-летнего мужчины из Ненецкого автономного округа по факту убийства. Преступление произошло в октябре 2002 года. Дело возбудили после исчезновения жителя республики.

По информации ведомства, обстоятельства исчезновения указывали, что к этому может быть причастен фигурант уголовного дела, однако доказательства оказались недостаточными. Тело нашли в мае 2024 года, когда предварительное следствие уже завершили.

В октябре 2022 года был установлен очевидец преступления, и предварительное следствие возбудили снова. По версии ведомства, обвиняемый в 2022 году в Инте убил свою жертву в квартире на улице Речной, будучи пьяным. После он избавился от тела, сбросив его в реку. Сейчас дело направлено в суд.

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