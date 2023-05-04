«Лекарство закончилось»: в Коми 10-летняя Аня Егорова не может получить лечение из-за бумажной волокиты

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В Сыктывкаре открыт повторный сбор для 10-летней Ани Егоровой. Девочка нуждается в дорогостоящем лекарстве, которое помогает ей бороться с грибковым заболеванием, развившимся на фоне артрита.

Ранее неравнодушные жители Коми смогли собрать более 100 тысяч рублей, чтобы купить девочке два флакона лекарства. Сейчас же ей необходимо препарат на сумму более 150 тысяч рублей: таких денег у многодетной семьи просто нет.

Получить льготное лекарство Аня не может из-за бумажной волокиты, передает БНК.

Если вы хотите помочь Ане и ее семье, вы можете воспользоваться удобным для вас способом:

— «Сбербанк» онлайн (БЕЗ КОМИССИИ), с пометкой для Ани Егоровой;

— на сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку «ПОМОЧЬ СЕЙЧАС» Сбербанк, с пометкой для Ани Егоровой;

— на сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку «ПЕРЕВОД ЧЕРЕЗ СБП» Сбербанк, с пометкой для Аня Егоровой;

— отправьте СМС на номер 7715 со словом «Коми» пробел сумма пожертвований. Например: Коми 500 (ВНИМАНИЕ! не все операторы телефонной связи имеют лицензию на СМС перевод)

— наличные средства через кассу фонда «Сила Добра» (улица Бабушкина, 11, по предварительному звонку 8 922 272 38 17).

Банковские реквизиты фонда:

Название организации (сокращенное): КРНДБФ «Сила Добра».

Полное название: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд «Сила Добра».

ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550

Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г. Сыктывкар:

Р/с 40703810028000008645

К/с 30101810400000000640

БИК 048702640

Филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытием город Сыктывкар

Р/с 40703810100060000025

К/с 30101810540300000795

БИК 044030795

Лучше использовать Сбербанк, так как переводы без комиссии.

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