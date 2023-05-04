Супруги из Коми брали займы от имени родителей

Фото: Нина ЮШКОВА.

Супружеская пара из Корткеросского района Коми брала микрозаймы от имени своих родителей. У них был доступ к паспорту и банковской карте родственников, благодаря чему они брали займы через интернет, сообщили в пресс-службе судов РК.

С декабря 2021 года до 15 марта 2022 года супругам удалось похитить свыше 133 тысяч рублей. Ущерб они возместили добровольно.

Суд оштрафовал женщину на 5 тысяч рублей, а мужчину приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

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