Житель Коми взыскал с авиакомпании деньги за задержку рейса

Фото: Нина ЮШКОВА.

Житель Усинска взыскал с авиакомпании деньги за задержку рейса. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

В январе прошлого года мужчину приобрел для себя и своей семьи билеты на рейс по маршруту Сыктывкар - Санкт-Петербург, а также в обратном направлении. Между тем, оба рейса были задержаны более чем на 5 часов. Авиакомпания не обеспечила мужчину и его семью горячим питанием и прохладительными напитками. Также в связи с поздним прибытием рейса они не воспользовались приобретенными билетами на поезд и вынуждены были сдать и приобрести билеты на сутки позже.

Истец просил взыскать с авиакомпании в его пользу почти 32 тысячи рублей. Мировой судья удовлетворил данные требования.

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