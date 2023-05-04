В Коми сотрудники ДПС задержали пьяного водителя по звонку очевидца

Фото: Нина ЮШКОВА.

В Ухте сотрудники ГИБДД задержали 18-летнего пьяного водителя без прав по звонку очевидца. Юноша не остановился по требованию полицейских, и им пришлось блокировать автомобиль. Также присутствовал еще один мужчина, который тоже был задержан.

В пресс-службе МВД по Коми рассказали, что инцидент произошел первого мая. Сотрудники ДПС заметили транспортное средство на улице Куратова. Водитель продолжил движение по дворам, проигнорировав требования об остановке.

Инспекторы ГИБДД задержали пьяного водителя около дома №19 по улице Куратова. На него составили 6 административных материалов, а машину поместили на спецстоянку.

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