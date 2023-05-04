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НовостиПроисшествия4 мая 2023 10:20

В Коми задержали мужчину, подозреваемого в сбыте мефедрона, гашиша и каннабиса

Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Источник:kp.ru
Фото: МВД по Коми.

Фото: МВД по Коми.

В Воркуте оперативники задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте мефедрона, гашиша и каннабиса. Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого обнаружили изъяли фасовочные пакеты, весы, пакет с порошковым веществом и контейнер с 23 свертками.

Задержанный рассказал оперативникам, что приобрел наркотики в интернете. Запрещенные вещества он распространял через тайники-закладки.

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