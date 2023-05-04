Жительница Коми обязала убийцу мужа содержать свою дочь до совершеннолетия

Фото: Нина ЮШКОВА.

Жительница Ижемского района Коми засудила охотника, который случайно убил ее супруга. Его обязали выплачивать дочери истицы ежемесячно по 15 тысяч рублей, а также возместить сумму за судебные расходы в размере 10 тысяч рублей. Он подал апелляцию в Верховный суд, однако решение было оставлено без изменений.

Двое охотников находились в лодке, и один из них решил выстрелить в утку. Лодка покачнулась и на линии выстрела оказалась голова второго охотника. Мужчина скончался.

Охотник провел в колонии-поселении 1 год. Отягчающим обстоятельством признали то, что мужчина во время охоты был пьян.

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