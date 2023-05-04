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НовостиОбщество4 мая 2023 9:01

Житель Коми вырубил 289 сосен и получил условный срок

Он купил у женщины лесобилет за 120 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Прилузском районе местного жителя признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина купил у местной жительницы лесобилет за 120 тысяч рублей. Далее фигурант вырубил 289 сосен. Общий объем древесины составил 150 кубометров, а сумма ущерба окружающей среде – более 1,1 миллиона рублей. Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно.

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