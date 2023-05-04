Житель Коми, осужденный за пьяную езду, не смог обжаловать приговор

Фото: Pixabay.

30-летний житель Вуктыла, осужденный за пьяную езду, не смог обжаловать приговор. Верховный суд Коми оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Ему назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы, лишение прав на 5 лет, а также конфискация автомобиля в доход государства.

В 2017 году мужчину приговорили к заключению за совершение пьяного ДТП, в результате которого погиб человек. В 2021 году он сел за руль пьяным снова. Спустя полтора месяца после освобождения он вновь попался в нетрезвом виде за рулем.

Свидетель, являвшийся водителем местной больницы, рассказал, что подсудимый подходил к нему с просьбой испортить или заменить анализ его биоматериала. Он преследовал свидетеля до тех пор, пока информация не была передана в ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Коми обязала убийцу мужа содержать свою дочь до совершеннолетия (подробнее)