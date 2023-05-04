Жительница Коми позвонила в полицию и пошутила, что убила сожителя

Фото: Нина ЮШКОВА.

Жительница села Кебанъель Усть-Куломского района Коми привлекли к административной ответственности за заведомо ложный вызов полиции. Она сообщила по телефону, что убила своего сожителя.

Инцидент произошел 6 января текущего года. Сельчанка позвонила в дежурную часть и сообщила, что убила своего сожителя. В ходе проверки данный факт не подтвердился.

В результате женщину оштрафовали на 1000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми, осужденный за пьяную езду, не смог обжаловать приговор (подробнее)