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НовостиОбщество4 мая 2023 11:50

Жительница Коми позвонила в полицию и пошутила, что убила сожителя

Ее оштрафовали на 1000 рублей
Источник:kp.ru
Фото: Нина ЮШКОВА.

Фото: Нина ЮШКОВА.

Жительница села Кебанъель Усть-Куломского района Коми привлекли к административной ответственности за заведомо ложный вызов полиции. Она сообщила по телефону, что убила своего сожителя.

Инцидент произошел 6 января текущего года. Сельчанка позвонила в дежурную часть и сообщила, что убила своего сожителя. В ходе проверки данный факт не подтвердился.

В результате женщину оштрафовали на 1000 рублей.

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