В Сыктывкаре задержали мужчин, подозреваемых в квартирной краже

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В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии обратили внимание на двоих мужчин с огромными сумками в руках. Они вели себя крайне подозрительно и пытались скрыться во дворах.

Ранее в ориентировке была передана информация о том, что в Эжвинском районе города произошла квартирная кража. Один из членов группы экипажа решил проверить у мужчин документы.

Росгвардейцами были задержаны двое мужчин 36 и 37 лет. В их сумках находились купюры, старинные монеты, цифровая и бытовая техника, а также инструменты. Задержанных доставили мужчин в отделение полиции. В настоящее время проводится проверка.

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