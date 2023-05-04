На майские праздники в Коми на дорогах вырастет число экипажей ДПС

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В Коми объявлена спецоперация «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. Инспекторы выйдут на дежурство в ближайшие дни.

Главная задача правоохранителей на майских праздниках будет выявлять злостных нарушителей ПДД и пьяных жителей республики за рулем авто.

Экипажи ДПС будут дежурить с 5 по 9 мая на дорогах Коми.

- Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление авто в состоянии опьянения. За нарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное управление автомобилем в состояние опьянения предусмотрена уголовная ответственность на основании ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, - заключили в ГИБДД.

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