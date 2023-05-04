Жителям Коми рассказали о пользе апельсинового сока

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Во всем мире 4 мая празднуется день апельсинового сока. Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали жителям Коми, чем полезен напиток и можно ли его пить на завтрак, как это делают в кино.

Так, апельсиновый сок - это отличный источник витамина С. В одном 200-миллилитровом стакане содержится его дневная норма. Также сок содержит витамин В6 и клетчатку, что хорошо влияет на кишечник.

Однако пить сок специалисты рекомендуют не утром. Напиток содержит высокое количество кислот и сахар, который способствует выработке инсулина. Если вы проснетесь и натощак выпьете сок в 7 утра, то уже в 10 захотите спать, говорят специлисты.

И помните, что свежевыжатый апельсиновый сок нужно пить сразу же – его нельзя хранить более 30 минут, так как витамин С быстро разрушается от воздействия кислорода, света и температуры.

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